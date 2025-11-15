Украинские десантники перерезали логистический маршрут армии РФ вблизи Покровска
Украинские десантники перерезали логистический маршрут армии РФ вблизи Покровска

7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взорвал дорогу между Покровском и Селидовым.

Главные тезисы

  • Украинские десантники провели операцию по перерезанию логистического маршрута российских войск на подступах к Покровску.
  • Боевая обстановка на фронте в районе Покровска остается напряженной: более 50 столкновений ежедневно и острые противостояния.
  • Российские военные пытались использовать дорогу между Покровском и Селидовым, но украинские силы обороны успешно помешали им в этом.

Силы обороны Украины взорвали дорогу из Селидового в Покровск

Силы обороны перерезают логистические пути противника на подступах к Покровску. В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск.

Таким образом, россияне лишились возможности использовать эту трассу для утечки в Покровск на легкой технике.

На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование российских войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений, говорится в сообщении.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется на Покровском направлении, где фиксируется высокая интенсивность боевых действий и авиационных ударов.

По его словам, на этом участке в течение суток произошло более 50 боевых столкновений. Также россияне нанесли 11 авиационных ударов по позициям украинских подразделений.

