Українські десантники перерізали логістичний маршрут армії РФ поблизу Покровська

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України підірвав дорогу між Покровськом і Селидовим.

Сили оборони України підірвали дорогу із Селидового до Покровська

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селидове та Покровськ.

Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці. Поширити

На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому командування російських військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень, ідеться в повідомленні.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що найскладніша ситуація на фронті зберігається на Покровському напрямку, де фіксується найвища інтенсивність бойових дій та авіаційних ударів.

За його словами, на цій ділянці протягом доби сталося понад 50 бойових зіткнень. Також росіяни завдали 11 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів.