Українські десантники перерізали логістичний маршрут армії РФ поблизу Покровська

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України підірвав дорогу між Покровськом і Селидовим.
Головні тези:
- Українські десантники підірвали дорогу між Покровськом і Селидовим, що перешкодило росіянам використовувати її для просочування на легкій техніці.
- Сили оборони України активно перерізають логістичні маршрути ворога на підступах до Покровська.
- Фронтова ситуація у Покровському напрямку залишається найскладнішою, з понад 50 бойовими зіткненнями за добу та 11 авіаційними ударами по позиціях українських військ.
Сили оборони України підірвали дорогу із Селидового до Покровська
Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селидове та Покровськ.
На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому командування російських військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень, ідеться в повідомленні.
Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що найскладніша ситуація на фронті зберігається на Покровському напрямку, де фіксується найвища інтенсивність бойових дій та авіаційних ударів.
За його словами, на цій ділянці протягом доби сталося понад 50 бойових зіткнень. Також росіяни завдали 11 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів.
