Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На цей час загалом відбулося 164 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- На Покровському напрямку триває активна оборонна боротьба між ЗСУ та армією РФ.
- Загалом за добу окупанти 52 рази атакували позиції українських військ у різних населених пунктах.
- У результаті бойових дій втрати обох сторін складають 94 особи убитими та пораненими.
- ЗСУ знищили 19 безпілотних літальних апаратів, а також автотранспортну та спеціальну техніку ворога.
- Силами оборони України також було пошкоджено гармату та знищено укриття противника.
Ситуація на Покровському напрямку 15 листопада
Оперативна інформація станом на 22:00 15.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Сьогодні держава-терорист завдала 39 авіаційних ударів, скинула 89 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2659 дронів-камікадзе та здійснили 3355 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.
За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 94 особи убитими та пораненими.
Наші воїни знищили:
19 БпЛА,
1 мотоцикл,
2 пункти управління БпЛА,
2 одиниці автомобільної техніки,
2 одиниці спеціальної техніки,
одне укриття особового складу противника.
ЗСУ уразили гармату, одиницю автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.
