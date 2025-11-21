ЗСУ знешкодили понад 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 234 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
Головні тези:
- Українські воїни знищили 2 бойові броньовані машини, 18 безпілотних літальних апаратів та іншу техніку внаслідок оборони на фронті.
- Протягом останньої доби 132 окупанти були знешкоджені українськими захисниками, 100 з яких - безповоротно.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту
Оперативна інформація станом на 22:00 21.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали 25 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Одне бойове зіткнення триває.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 132 окупанти, 100 з яких — безповоротно.
Крім того, українські воїни знищили:
2 бойові броньовані машини,
2 мотоцикли,
4 одиниці автомобільної техніки,
1 наземний роботизований комплекс,
18 безпілотних літальних апаратів,
1 укриття особового складу.
