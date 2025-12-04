ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 29 артсистем РФ протягом доби
ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 29 артсистем РФ протягом доби

Ворог за добу, станом на 4 грудня, втратив на фронті 1140 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" понад 200 безпілотників РФ та багато техніки.

Головні тези:

  • ЗСУ зазнали успішних перемог, знищивши майже 1200 окупантів та 29 артилерійських систем РФ за останню добу.
  • Втрати армії РФ включають близько 1 177 370 осіб особового складу, понад 11 000 танків та бойових машин, а також іншу техніку.
  • Зібрані дані свідчать про ефективність українських сил у стрімкому розгортанні військової операції проти РФ.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

  • Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу — близько 1 177 370 (+1 140) осіб.

  • танків — 11 396 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 685 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 809 (+29) од.

  • РСЗВ — 1 556 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 430 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 476 (+245) од.

  • крилатих ракет — 4 024 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 813 (+125) од.

  • спеціальної техніки — 4 012 (+0) од.

