ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 29 артсистем РФ протягом доби

Ворог за добу, станом на 4 грудня, втратив на фронті 1140 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" понад 200 безпілотників РФ та багато техніки.
Головні тези:
- ЗСУ зазнали успішних перемог, знищивши майже 1200 окупантів та 29 артилерійських систем РФ за останню добу.
- Втрати армії РФ включають близько 1 177 370 осіб особового складу, понад 11 000 танків та бойових машин, а також іншу техніку.
- Зібрані дані свідчать про ефективність українських сил у стрімкому розгортанні військової операції проти РФ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу — близько 1 177 370 (+1 140) осіб.
танків — 11 396 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 685 (+3) од.
артилерійських систем — 34 809 (+29) од.
РСЗВ — 1 556 (+1) од.
засобів ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 430 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 476 (+245) од.
крилатих ракет — 4 024 (+0) од.
кораблів / катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 813 (+125) од.
спеціальної техніки — 4 012 (+0) од.
