ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Враг в сутки, по состоянию на 4 декабря, потерял на фронте 1140 солдат. Также ВСУ "минусло" более 200 беспилотников РФ и многие техники.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ нанесли серьезные потери войскам РФ, уничтожив почти 1200 оккупантов и 29 артиллерийских систем.
  • За последние сутки вражеская армия потеряла около 1140 солдат, более 200 беспилотников и множество единиц техники.
  • Данные свидетельствуют о высокой эффективности украинских сил в ведении военной операции против России.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ

  • Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 177 370 (+1 140) человек.

  • танков — 11 396 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 685 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 34 809 (+29) ед.

  • РСЗО — 1 556 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 253 (+0) ед.

  • самолетов — 430 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 476 (+245) ед.

  • крылатых ракет — 4024 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 1 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 813 (+125) ед.

  • специальной техники — 4 012 (+0) ед.

Потери армии РФ по состоянию на 30 ноября 2025 года

