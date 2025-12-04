ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток

Враг в сутки, по состоянию на 4 декабря, потерял на фронте 1140 солдат. Также ВСУ "минусло" более 200 беспилотников РФ и многие техники.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ нанесли серьезные потери войскам РФ, уничтожив почти 1200 оккупантов и 29 артиллерийских систем.
- За последние сутки вражеская армия потеряла около 1140 солдат, более 200 беспилотников и множество единиц техники.
- Данные свидетельствуют о высокой эффективности украинских сил в ведении военной операции против России.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 177 370 (+1 140) человек.
танков — 11 396 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 685 (+3) ед.
артиллерийских систем — 34 809 (+29) ед.
РСЗО — 1 556 (+1) ед.
средств ПВО — 1 253 (+0) ед.
самолетов — 430 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 476 (+245) ед.
крылатых ракет — 4024 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 68 813 (+125) ед.
специальной техники — 4 012 (+0) ед.
