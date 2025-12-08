ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов РФ
Украина
ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях окупантов за последние сутки в войне против Украины: в частности это 810 военных, 2 танка, 10 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • За последние сутки ВСУ уничтожили 810 оккупантов РФ, включая 2 танка и 10 артиллерийских систем.
  • Общие потери армии РФ в ходе войны против Украины превышают 1 181 680 человек.
  • Помимо потерь персонала, также зафиксирован значительный ущерб в виде техники и вооружения у врага.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составили:

Актуальные потери армии РФ

  • личного состава — около 1 181 680 (+810) человек

  • танков — 11 403 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 689 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 917 (+10) ед.

  • РСЗО — 1 562 (+0) ед.

  • средств ПВО — 1253 (+0) ед.

  • самолетов — 431 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 88 457 (+530) ед.

  • крылатых ракет — 4058 (+4) ед.

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 1 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69 182 (+47) ед.

  • специальной техники — 4 018 (+3) ед.

Данные уточняются.

