ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях окупантов за последние сутки в войне против Украины: в частности это 810 военных, 2 танка, 10 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- За последние сутки ВСУ уничтожили 810 оккупантов РФ, включая 2 танка и 10 артиллерийских систем.
- Общие потери армии РФ в ходе войны против Украины превышают 1 181 680 человек.
- Помимо потерь персонала, также зафиксирован значительный ущерб в виде техники и вооружения у врага.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 181 680 (+810) человек
танков — 11 403 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 23 689 (+1) ед.
артиллерийских систем — 34 917 (+10) ед.
РСЗО — 1 562 (+0) ед.
средств ПВО — 1253 (+0) ед.
самолетов — 431 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 88 457 (+530) ед.
крылатых ракет — 4058 (+4) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 69 182 (+47) ед.
специальной техники — 4 018 (+3) ед.
Данные уточняются.
