ВСУ уничтожили более 1140 оккупантов и 2 самолета РФ в течение суток
ВСУ уничтожили более 1140 оккупантов и 2 самолета РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 27 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1169690 человек, в том числе 1140 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Боевые потери российских войск на войне с Украиной за период с 24 февраля 2022 по 27 ноября 2025 года составляют около 1169690 человек, включая 1140 человек, уничтоженных за последние сутки.
  • Вооруженные силы Украины смогли уничтожить более 1140 оккупантов и 2 самолета РФ, включая самолеты типа А-60 и А-100ЛЛ.
  • Принятые меры ответа на агрессию российских войск привели к серьезным потерям в российской армии, включая танки, боевые машины, артиллерийские системы и другое.

Актуальные потери на фронте армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 373 (+1),

  • боевых бронированных машин — 23 628 (+3),

  • артиллерийских систем — 34 709 (+21),

  • РСЗО — 1 550 (+1),

  • средств ПВО — 1 253 (+1),

  • самолетов — 430 (+2),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 174 (+214),

  • крылатых ракет — 3 995 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 351 (+109),

  • специальной техники — 4008 (+1).

Данные уточняются.

По самолетам Силы Обороны атаковали Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября. Удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

