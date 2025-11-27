ВСУ уничтожили более 1140 оккупантов и 2 самолета РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 27 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1169690 человек, в том числе 1140 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Боевые потери российских войск на войне с Украиной за период с 24 февраля 2022 по 27 ноября 2025 года составляют около 1169690 человек, включая 1140 человек, уничтоженных за последние сутки.
- Вооруженные силы Украины смогли уничтожить более 1140 оккупантов и 2 самолета РФ, включая самолеты типа А-60 и А-100ЛЛ.
- Принятые меры ответа на агрессию российских войск привели к серьезным потерям в российской армии, включая танки, боевые машины, артиллерийские системы и другое.
Актуальные потери на фронте армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 373 (+1),
боевых бронированных машин — 23 628 (+3),
артиллерийских систем — 34 709 (+21),
РСЗО — 1 550 (+1),
средств ПВО — 1 253 (+1),
самолетов — 430 (+2),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 174 (+214),
крылатых ракет — 3 995 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 68 351 (+109),
специальной техники — 4008 (+1).
Данные уточняются.
По самолетам Силы Обороны атаковали Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября. Удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
