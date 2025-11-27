ЗСУ знищили понад 1140 окупантів і 2 літаки РФ протягом доби
Україна
ЗСУ знищили понад 1140 окупантів і 2 літаки РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 169 690 осіб, зокрема 1 140 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2025 року ЗСУ забезпечили знищення понад 1 169 690 осіб російських військ у війні проти України.
  • Лише за останню добу Збройні сили України знищили понад 1140 окупантів та 2 літаки РФ, включаючи літаки А-60 та А-100ЛЛ.
  • Ужиті заходи відповіді на агресію російських військ призвели до серйозних втрат у російській армії, які охоплюють такі види техніки, як танки, бойові машини, артилерійські системи, літаки та інше.

Актуальні втрати на фронті армії РФ у війні проти України

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 373 (+1),

  • бойових броньованих машин — 23 628 (+3),

  • артилерійських систем — 34 709 (+21),

  • РСЗВ — 1 550 (+1),

  • засобів ППО — 1 253 (+1),

  • літаків — 430 (+2),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 174 (+214),

  • крилатих ракет — 3 995 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 351 (+109),

  • спеціальної техніки — 4 008 (+1).

Дані уточнюються.

Щодо літаків, Сили Оборони атакували Таганрог, а саме російський авіазавод "ТАНТК им. Бериева" в ніч на 25 листопада. Вдалось знищити не лише експериментальний літак російської армії А-60, а й літак А-100ЛЛ. Про це свідчать супутникові знімки.

