ЗСУ знищили понад 1140 окупантів і 2 літаки РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 169 690 осіб, зокрема 1 140 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2025 року ЗСУ забезпечили знищення понад 1 169 690 осіб російських військ у війні проти України.
- Лише за останню добу Збройні сили України знищили понад 1140 окупантів та 2 літаки РФ, включаючи літаки А-60 та А-100ЛЛ.
- Ужиті заходи відповіді на агресію російських військ призвели до серйозних втрат у російській армії, які охоплюють такі види техніки, як танки, бойові машини, артилерійські системи, літаки та інше.
Актуальні втрати на фронті армії РФ у війні проти України
Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 373 (+1),
бойових броньованих машин — 23 628 (+3),
артилерійських систем — 34 709 (+21),
РСЗВ — 1 550 (+1),
засобів ППО — 1 253 (+1),
літаків — 430 (+2),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 174 (+214),
крилатих ракет — 3 995 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 351 (+109),
спеціальної техніки — 4 008 (+1).
Дані уточнюються.
Щодо літаків, Сили Оборони атакували Таганрог, а саме російський авіазавод "ТАНТК им. Бериева" в ніч на 25 листопада. Вдалось знищити не лише експериментальний літак російської армії А-60, а й літак А-100ЛЛ. Про це свідчать супутникові знімки.
