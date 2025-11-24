ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 166 450 осіб, з них 1 190 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів РФ, піднявши загальні бойові втрати російських військ.
- Від 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2025 року армія РФ зазнала втрат у загальній кількості понад 1 166 000 осіб.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 366 (+3),
бойових броньованих машин — 23 620 (+5),
артилерійських систем — 34 626 (+41),
РСЗВ — 1 549 (+0),
засобів ППО — 1 248 (+0),
літаків — 428 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 83 769 (+431),
крилатих ракет — 3 981 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 006 (+84),
спеціальної техніки — 4 003 (+0).
