Між ЗСУ та армією РФ відбулося 112 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 62 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще одне бойове зіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири ворожі атаки в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку росіяни сім разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки. Сили оборони зупинили шість атак противника, одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наразі триває одне бойове зіткнення у напрямку населеного пункту Костянтинівка.