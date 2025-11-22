Между ВСУ и армией РФ произошло 112 боестолкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
- Украинские защитники успешно отразили вражеские атаки на различных направлениях, демонстрируя высокую боеспособность.
- Противник использовал авиационные удары, бомбардировки и артиллерийские обстрелы, однако силы обороны эффективно справляются с задачей обеспечения безопасности страны.
Актуальная ситуация на фронте 22 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемых авиационных бомбы и произвел 62 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили одну вражескую атаку, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник атакует близ Волчанска.
На Купянском направлении наши воины успешно остановили четыре вражеских атаки в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.
На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.
На Славянском направлении россияне семь раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки. Силы обороны остановили шесть атак противника, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение в направлении населенного пункта Константиновка.
На Константиновском направлении захватчики девять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенного пункта Николайполья. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Покровском направлении 21 раз в течение суток начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное и Филиал. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении агрессор 13 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское и Согласие. В настоящее время Силы обороны ведут бои в двух локациях.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили тринадцать атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблуково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Красное, Малиновка, Высокое. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар потерпела Варваровка.
На Ореховском направлении наши защитники остановили врага, пытавшегося продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Малой Токмачки.
В Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, однако Силы обороны успешно остановили вражеские попытки.
