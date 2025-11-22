Между ВСУ и армией РФ произошло 112 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемых авиационных бомбы и произвел 62 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили одну вражескую атаку, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник атакует близ Волчанска.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили четыре вражеских атаки в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении россияне семь раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки. Силы обороны остановили шесть атак противника, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение в направлении населенного пункта Константиновка.