ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 24 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1166450 человек, из них 1190 человек - за минувшие сутки.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 366 (+3),
боевых бронированных машин — 23 620 (+5),
артиллерийских систем — 34 626 (+41),
РСЗО — 1 549 (+0),
средств ПВО — 1 248 (+0),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 83 769 (+431),
крылатых ракет — 3 981 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 68 006 (+84),
специальной техники — 4003 (+0).
