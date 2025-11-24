ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 24 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1166450 человек, из них 1190 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск с начала войны против Украины превысили 1 166 000 человек.
  • За последние сутки ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов РФ, увеличив общие потери российских войск.
  • Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, также зафиксированы значительные потери российской армии в различных категориях вооружения и техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 366 (+3),

  • боевых бронированных машин — 23 620 (+5),

  • артиллерийских систем — 34 626 (+41),

  • РСЗО — 1 549 (+0),

  • средств ПВО — 1 248 (+0),

  • самолетов — 428 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 83 769 (+431),

  • крылатых ракет — 3 981 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 006 (+84),

  • специальной техники — 4003 (+0).

