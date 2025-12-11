Война РФ против Украины — 108 боестолкновений произошло на фронте с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник произвел 69 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодец и Заречное, бои ведутся в семи локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня три атаки в районах Дроновки и Переездного.