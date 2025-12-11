Война РФ против Украины — 108 боестолкновений произошло на фронте с начала суток
Война РФ против Украины — 108 боестолкновений произошло на фронте с начала суток

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими войсками.
  • На различных направлениях фронта украинские силы отразили атаки противника, активно действуя в районах населенных пунктов.
  • Российские войска предприняли множество попыток продвигаться вглубь украинской территории, однако были успешно остановлены украинскими защитниками.

Актуальная ситуация на фронте 11 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник произвел 69 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

  • На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодец и Заречное, бои ведутся в семи локациях.

  • На Славянском направлении противник совершил сегодня три атаки в районах Дроновки и Переездного.

  • Силы обороны остановили 16 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

  • На Покровском направлении российские войска 33 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населённых пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Наши защитники уже отбили 31 атаку, бои продолжаются.

  • На Александровском направлении украинские защитники отразили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Приволье, Вишневое, Рыбное и Привольное. Еще одно сражение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении наши воины отразили пять штурмовых действий вражеских подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья, еще два боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

