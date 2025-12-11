Війна РФ проти України — 108 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Захисники України відбили 108 атак ворога на всіх напрямках фронту.
- Оперативна інформація відображає актуальну ситуацію оборони 11 грудня 2025 року.
Актуальна ситуація на фронті 11 грудня
Оперативна інформація станом на 16:00 11.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник здійснив 69 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі та Зарічне, бої точаться у семи локаціях.
На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах Дронівки й Переїзного.
Сили оборони зупинили 16 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривають.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Рибне та Привільне. Ще один бій триває.
На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили п’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще два боєзіткнення наразі тривають.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-