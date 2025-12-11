Війна РФ проти України — 108 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони зупинили 16 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах Дронівки й Переїзного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі та Зарічне, бої точаться у семи локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник здійснив 69 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Рибне та Привільне. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили п’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще два боєзіткнення наразі тривають.