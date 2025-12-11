ЗСУ ліквідували ще 1460 окупантів РФ
ЗСУ ліквідували ще 1460 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 185 080 осіб, зокрема 1 460 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України ліквідували 1460 окупантів РФ за останню добу.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1 185 080 осіб.
  • Армія РФ втратила значну кількість техніки, зокрема танків, броньованих машин, артилерійських систем та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 404 (+0),

  • бойових броньованих машин — 23 699 (+7),

  • артилерійських систем — 34 992 (+23),

  • РСЗВ — 1 564 (+1),

  • засобів ППО — 1 253 (+0),

  • літаків — 431 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 148 (+82),

  • крилатих ракет — 4 058 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 507 (+157),

  • спеціальної техніки — 4 022 (+3).

Дані уточнюються.

