ЗСУ ліквідували ще 1460 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 185 080 осіб, зокрема 1 460 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України ліквідували 1460 окупантів РФ за останню добу.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1 185 080 осіб.
- Армія РФ втратила значну кількість техніки, зокрема танків, броньованих машин, артилерійських систем та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 404 (+0),
бойових броньованих машин — 23 699 (+7),
артилерійських систем — 34 992 (+23),
РСЗВ — 1 564 (+1),
засобів ППО — 1 253 (+0),
літаків — 431 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 148 (+82),
крилатих ракет — 4 058 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 507 (+157),
спеціальної техніки — 4 022 (+3).
Дані уточнюються.
