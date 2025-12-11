ВСУ ликвидировали еще 1460 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 11 декабря 2025 на войне против Украины составляют около 1 185 080 человек, в том числе 1 460 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Согласно данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки ликвидировано 1460 оккупантов РФ в ходе войны против Украины.
- В общей сложности, боевые потери российских войск на войне достигли более 1 185 080 человек, что свидетельствует о серьезных тратах РФ в конфликте.
- Армия РФ потеряла значительное количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и другое.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 404 (+0),
боевых бронированных машин — 23 699 (+7),
артиллерийских систем — 34 992 (+23),
РСЗО — 1 564 (+1),
средств ПВО — 1 253 (+0),
самолетов — 431 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 148 (+82),
крылатых ракет — 4 058 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 69 507 (+157),
специальной техники — 4022 (+3).
Данные уточняются.
