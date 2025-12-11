ВСУ ликвидировали еще 1460 оккупантов РФ
Украина
ВСУ ликвидировали еще 1460 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 11 декабря 2025 на войне против Украины составляют около 1 185 080 человек, в том числе 1 460 человек - за минувшие сутки.

  • Согласно данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки ликвидировано 1460 оккупантов РФ в ходе войны против Украины.
  • В общей сложности, боевые потери российских войск на войне достигли более 1 185 080 человек, что свидетельствует о серьезных тратах РФ в конфликте.
  • Армия РФ потеряла значительное количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и другое.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 404 (+0),

  • боевых бронированных машин — 23 699 (+7),

  • артиллерийских систем — 34 992 (+23),

  • РСЗО — 1 564 (+1),

  • средств ПВО — 1 253 (+0),

  • самолетов — 431 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 148 (+82),

  • крылатых ракет — 4 058 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69 507 (+157),

  • специальной техники — 4022 (+3).

Данные уточняются.

