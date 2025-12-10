ЗСУ зранку відбивають механізований штурм армії РФ у Покровську — відео

Українські підрозділи відбивають механізований штурм російськими військами Покровська Донецької області, який розпочався зранку 10 грудня.
Головні тези:
- Українські Збройні сили відбивають механізований штурм армії РФ на Покровськ.
- Російські війська розпочали активні дії та використовують техніку для штурму міста.
- Підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ успішно відбивають атаки, завдаючи ураження техніці та особовому складу ворога.
Росія почала механізований штурм Покровська
Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України та оприлюднив відео боїв.
Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії ворога, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу «коробку» росіян.
Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали завдавати ураження по техніці та особовому складу ворога.
Робота зі знищення російської техніки та особового складу — триває.
За попередньою інформацією, у штурмі залучені підрозділи 76-ї Десантно-штурмової Псковської дивізії.
Оборонна операція Покровської агломерації — триває.
До захисту залучаються різні складові Сил оборони — Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій, Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції.
