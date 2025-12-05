"Стримуємо просування окупантів". ЗСУ описали бойову ситуацію у Покровську та Мирнограді
"Стримуємо просування окупантів". ЗСУ описали бойову ситуацію у Покровську та Мирнограді

Покровськ
Джерело:  ICTV

У Десантно-штурмових військах заперечили заяви росіян про оточення Покровська та Мирнограда.

Головні тези:

  • Українські військові контролюють північну частину Покровська та стримують просування росіян у центральній частині міста.
  • У Мирнограді українські війська намагаються розширити логістичний коридор та не допускати окупації міста.
  • Противник використовує складну тактику намагання прорвати логістику військ, але оточення не вдалося.

ДШВ заперечили оточення Росією Покровська і Мирнограда

Про це розповів командир 7 корпусу ШР ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

За його словами, умовна лінія розмежування у Покровську проходить «по залізниці» — українські військові повністю контролюють північну частину міста.

Як додав Ласійчук, українські підрозділи, які діють у центральній частині Покровська, стримують просування росіян.

У південній частині складніша ситуація. Це фактично одна із ділянок, яку противник використовує для накопичення [сил] та [подальшого] просування. (…) Противник намагається оминути міську забудову та обійти з флангів. Але ми контролюємо ці ділянки.

Щодо сполучення із Мирноградом, то Ласійчук підтвердив, що логістика до міста ускладнена. Однак зазначив, що вона не втрачена.

Тривалий час противник намагався здійснювати лобові атаки на наші передові позиції, але він нічого не досяг. Зараз противник обрав іншу тактику — намагається перерізати логістику. Але оточення немає.

За його словами, українські військові працюють над тим, щоб розширити логістичний коридор.

Ласійчук запевнив, що вище військове керівництво ЗСУ посилило напрямок найдосвідченішими підрозділами.

