Генштаб ЗСУ спростував російський фейк щодо "повного захоплення" Покровська

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.
Головні тези:
- ЗСУ спростували російський фейк щодо захоплення ПокровськаЮ
- Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську і Мирнограді.
- Українські захисники ведуть битву з російськими загарбниками і підтримують стабільність позицій на фронті.
ЗСУ продовжують битву за Покровськ
Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України.
На фронті минулої доби, 2 грудня, було зафіксоване 201 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Українські захисники для безперебійного забезпечення підрозділів Сил оборони організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда.
