Генштаб ЗСУ спростував російський фейк щодо "повного захоплення" Покровська
Генштаб ЗСУ спростував російський фейк щодо "повного захоплення" Покровська

Покровськ
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.

Головні тези:

  • ЗСУ спростували російський фейк щодо захоплення ПокровськаЮ
  • Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську і Мирнограді.
  • Українські захисники ведуть битву з російськими загарбниками і підтримують стабільність позицій на фронті.

ЗСУ продовжують битву за Покровськ

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України.

Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога. Як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.

Дмтиро Лиховій

Дмтиро Лиховій

Речник Генштабу ЗСУ

На фронті минулої доби, 2 грудня, було зафіксоване 201 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Українські захисники для безперебійного забезпечення підрозділів Сил оборони організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда.

