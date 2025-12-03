Генштаб ВСУ опроверг российский фейк о "полном захвате" Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ опроверг российский фейк о "полном захвате" Покровска

Покровск
Читати українською
Источник:  Укринформ

Силы обороны Украины продолжают операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "оконченном бое" не соответствует действительности.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ опровергает информацию о полном захвате города Покровск российскими войсками, распространенную немецким изданием.
  • Украинские защитники продолжают операцию в Покровске и Мирнограде, удерживая северную часть города и проводя активные действия против врага.
  • На фронте зафиксировано 201 боевое столкновение между ВСУ и российскими захватчиками за минувшие сутки, что свидетельствует о настойчивой борьбе за украинскую территорию.

ВСУ продолжают битву за Покровск

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Позиция украинского командования остается постоянной. Ситуация в Покровске очень сложная. Но Силы обороны по-прежнему удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага. Как в районе Покровска, так и Мирнограда проводятся мероприятия по налаживанию логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Дмитрий Лиховой

Дмитрий Лиховой

Спикер Генштаба ВСУ

На фронте минувших суток, 2 декабря, было зафиксировано 201 боевое столкновение Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Украинские защитники для бесперебойного обеспечения подразделений Сил обороны организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

