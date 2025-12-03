Генштаб ВСУ опроверг российский фейк о "полном захвате" Покровска

Позиция украинского командования остается постоянной. Ситуация в Покровске очень сложная. Но Силы обороны по-прежнему удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага. Как в районе Покровска, так и Мирнограда проводятся мероприятия по налаживанию логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.