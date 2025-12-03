Генштаб ВСУ опроверг российский фейк о "полном захвате" Покровска

Силы обороны Украины продолжают операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "оконченном бое" не соответствует действительности.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ опровергает информацию о полном захвате города Покровск российскими войсками, распространенную немецким изданием.
- Украинские защитники продолжают операцию в Покровске и Мирнограде, удерживая северную часть города и проводя активные действия против врага.
- На фронте зафиксировано 201 боевое столкновение между ВСУ и российскими захватчиками за минувшие сутки, что свидетельствует о настойчивой борьбе за украинскую территорию.
ВСУ продолжают битву за Покровск
Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины.
На фронте минувших суток, 2 декабря, было зафиксировано 201 боевое столкновение Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Украинские защитники для бесперебойного обеспечения подразделений Сил обороны организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.
