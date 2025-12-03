Битва за Покровск. Как развиваются события на фронте
Битва за Покровск. Как развиваются события на фронте

Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 3 декабря Группировка войск "Восток" сообщила, что в настоящее время украинские воины обеспечивают дополнительные логистические пути для обеспечения подразделений в Покровске и Мирнограде, где до сих пор идут ожесточенные бои.

Главные тезисы

  • В зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери.
  • Информация о оккупации Покровска не соответствует действительности.

На этом участке фронта в течение 2 декабря украинские воины отразили 90 российских штурмов.

На Покровском направлении Силы обороны Украины смогли успешно сорвать 52 штурмовых действия.

Во время битвы за город удалось ликвидировать 130 оккупантов, из них 90 — безвозвратно.

Уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильной техники, танк и боевая бронированная машина, также поврежден автомобиль, кроме этого поражены пять укрытий вражеской пехоты.

Кроме того, указано, что в Покровске не прекращаются поисково-штурмовые действия и обезвреживание врагов в городской застройке.

В Мирнограде Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и останавливают силы врага на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. В целом, в зоне ответственности УВ «Восток» в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери — 517 оккупантов за минувшие сутки.

Следует также отметить, что подразделения ракетных войск и артиллерии смогли успешно выполнить 1107 огневых задач.

