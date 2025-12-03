Битва за Покровськ. Як розвиваються події на фронті

Вранці 3 грудня Угруповання військ "Схід" повідомило, що наразі українські воїни забезпечують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську і Мирнограді, де досі точаться запеклі бої.
Головні тези:
- У зоні відповідальності УВ “Схід” протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат.
- Інформація ЗМІ про окупацію Покровська не відповідає дійсності.
Битва за Покровськ та Мирноград триває
На цій ділянці фронті протягом 2 грудня українські воїни відбили 90 російських штурмів.
На Покровському напрямку Сили оборони України змогли успішно зірвати 52 штурмові дії.
Під час битви за місто вдалося ліквідувати 130 окупантів, із них 90 — безповоротно.
Окрім того, наголошується, що в Покровську не припиняються пошуково-штурмові дії та знешкодження сил ворога в міській забудові.
У Мирнограді Сили оборони України тримають оборонні рубежі та зупиняють сили ворога на підступах до міста.
Варто також зазначити, що підрозділи ракетних військ і артилерії змогли успішно виконати 1107 вогневих завдань.
