Битва за Покровськ. Як розвиваються події на фронті

Вранці 3 грудня Угруповання військ "Схід" повідомило, що наразі українські воїни забезпечують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську і Мирнограді, де досі точаться запеклі бої.

Битва за Покровськ та Мирноград триває

На цій ділянці фронті протягом 2 грудня українські воїни відбили 90 російських штурмів.

На Покровському напрямку Сили оборони України змогли успішно зірвати 52 штурмові дії.

Під час битви за місто вдалося ліквідувати 130 окупантів, із них 90 — безповоротно.

Знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк та бойову броньовану машину, також пошкоджено автомобіль, окрім цього уражено п’ять укриттів ворожої піхоти. Поширити

Окрім того, наголошується, що в Покровську не припиняються пошуково-штурмові дії та знешкодження сил ворога в міській забудові.

У Мирнограді Сили оборони України тримають оборонні рубежі та зупиняють сили ворога на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним. В цілому, у зоні відповідальності УВ «Схід» протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 517 окупантів за минулу добу. Поширити

Варто також зазначити, що підрозділи ракетних військ і артилерії змогли успішно виконати 1107 вогневих завдань.