Как развивается ситуация в Покровске — последние подробности

Оперативное командование "Восток" официально подтвердило, что солдаты РФ снова делали все возможное, чтобы установить свой триколор в Покровске с целью формирования пропагандистской иллюзии о падении города. Однако правда заключается в том, что бои до сих пор продолжаются, а враг терпит колоссальные потери.

Что происходит в Покровске

2 декабря продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация вражеских сил в городской застройке.

Российские оккупанты, воспользовавшись густым туманом, снова пыталась поднять свой триколор в одном из районов города.

Таким образом, армия РФ хочет создать иллюзию оккупации Покровска на фоне мирных переговоров по завершению войны.

Хотя погодные условия остаются сложными, Силы обороны Украины не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что активно происходит прокладка дополнительных логистических путей в Покровск и Мирноград.

Главная задача сейчас — бесперебойное обеспечение наших воинов всем необходимым.

Стоит также отметить, что всего на Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники смогли отразить 72 штурма со стороны российских захватчиков.