Как развивается ситуация в Покровске — последние подробности

Оперативное командование "Восток" официально подтвердило, что солдаты РФ снова делали все возможное, чтобы установить свой триколор в Покровске с целью формирования пропагандистской иллюзии о падении города. Однако правда заключается в том, что бои до сих пор продолжаются, а враг терпит колоссальные потери.
Главные тезисы
- В течение 1 декабря на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 81 - безвозвратно.
- Более того, защитники повредили два автомобиля и одну артиллерийскую систему врага.
Что происходит в Покровске
2 декабря продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация вражеских сил в городской застройке.
Российские оккупанты, воспользовавшись густым туманом, снова пыталась поднять свой триколор в одном из районов города.
Таким образом, армия РФ хочет создать иллюзию оккупации Покровска на фоне мирных переговоров по завершению войны.
Хотя погодные условия остаются сложными, Силы обороны Украины не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.
Кроме того, указано, что активно происходит прокладка дополнительных логистических путей в Покровск и Мирноград.
Главная задача сейчас — бесперебойное обеспечение наших воинов всем необходимым.
Стоит также отметить, что всего на Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники смогли отразить 72 штурма со стороны российских захватчиков.
