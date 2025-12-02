Як розвивається ситуація в Покровську — останні подробиці

Оперативне командування "Схід" офіційно підтвердило, що солдати РФ знову робили все можливе, щоб встановити свій триколор у Покровську з метою формування пропагандистської ілюзію про падіння міста. Однак правда полягає в тому, що бої досі тривають, а ворог зазнає колосальних втрат.
Головні тези:
- Протягом 1 грудня на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 - безповоротно.
- Ба більше, захисники пошкодили два автомобілі та одну артилерійську систему ворога.
Що відбувається в Покровську
Станом на 2 грудня продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація ворожих сил в міській забудові.
Російські окупанти, скориставшись густим туманом, знову намагалася підняти свій триколор в одному з районів міста.
Такими чином армія РФ хоче створити ілюзію окупації Покровська на тлі мирних переговорів щодо завершення війни.
Хоча погодні умови залишаються складними , Сили оборони України не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.
Окрім того, вказано, що активно відбувається прокладання додаткових логістичних шляхи до Покровська та Мирнограда.
Головне завдання наразі — безперебійне забезпечення наших воїнів всім необхідним.
Варто також зазначити, що загалом на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники змогли відбити 72 штурми з боку російських загарбників.
