Як розвивається ситуація в Покровську — останні подробиці
Україна
Оперативне командування "Схід" офіційно підтвердило, що солдати РФ знову робили все можливе, щоб встановити свій триколор у Покровську з метою формування пропагандистської ілюзію про падіння міста. Однак правда полягає в тому, що бої досі тривають, а ворог зазнає колосальних втрат.

Головні тези:

  • Протягом 1 грудня на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 - безповоротно. 
  • Ба більше, захисники пошкодили два автомобілі та одну артилерійську систему ворога.

Що відбувається в Покровську

Станом на 2 грудня продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація ворожих сил в міській забудові.

Російські окупанти, скориставшись густим туманом, знову намагалася підняти свій триколор в одному з районів міста.

Такими чином армія РФ хоче створити ілюзію окупації Покровська на тлі мирних переговорів щодо завершення війни.

Хоча погодні умови залишаються складними , Сили оборони України не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста, — мовиться в офіційній заяві.

Окрім того, вказано, що активно відбувається прокладання додаткових логістичних шляхи до Покровська та Мирнограда.

Головне завдання наразі — безперебійне забезпечення наших воїнів всім необхідним.

Варто також зазначити, що загалом на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники змогли відбити 72 штурми з боку російських загарбників.

