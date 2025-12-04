Українські підрозділи утримують північну частину Покровська — Сирський
Українські підрозділи утримують північну частину Покровська — Сирський

Сирський

У районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

Головні тези:

  • Українські підрозділи утримують північну частину Покровська в рамках складного етапу оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.
  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський активно працює з командирами, щоб узгоджено діяти в умовах загостреної ситуації.
  • Важливою є підтримка і забезпечення бійців під час ведення оборонної операції, а також організація логістики та медичної допомоги.

Битва за Покровськ продовжується — Сирський

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За його словами, продовжується надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.

Саме тому, зазначив Сирський, він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони.

Як зауважив генерал, у той час, коли загарбники не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

З цією метою, повідомив Сирський, в ході наради з командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації росіян.

Для забезпечення стійкості оборони ухвалена низка рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА, наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Покровськ

