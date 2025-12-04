Українські підрозділи утримують північну частину Покровська — Сирський

У районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

Битва за Покровськ продовжується — Сирський

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За його словами, продовжується надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Поширити

Саме тому, зазначив Сирський, він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України, генерал

Як зауважив генерал, у той час, коли загарбники не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

З цією метою, повідомив Сирський, в ході наради з командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації росіян.