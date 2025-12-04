Українські підрозділи утримують північну частину Покровська — Сирський

У районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.
Головні тези:
- Українські підрозділи утримують північну частину Покровська в рамках складного етапу оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський активно працює з командирами, щоб узгоджено діяти в умовах загостреної ситуації.
- Важливою є підтримка і забезпечення бійців під час ведення оборонної операції, а також організація логістики та медичної допомоги.
Битва за Покровськ продовжується — Сирський
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
Саме тому, зазначив Сирський, він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.
Як зауважив генерал, у той час, коли загарбники не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.
З цією метою, повідомив Сирський, в ході наради з командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації росіян.
Для забезпечення стійкості оборони ухвалена низка рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА, наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-