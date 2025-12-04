Украинские подразделения удерживают северную часть Покровска — Сырский

В районе Покровска и Мирнограда украинские подразделения активными действиями блокируют попытки россиян накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих городов.
Главные тезисы
- Успешная оборонительная операция украинских подразделений в районе Покровска и Мирнограда.
- Генерал Александр Сырский руководит координированными действиями в условиях обостренной ситуации.
- Важность поддержки и обеспечения бойцов во время оборонительной операции.
Битва за Покровск продолжается — Сырский
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
Именно поэтому, отметил Сырский, он снова работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.
Как заметил генерал, в то время, когда захватчики не учитывают потери живой силы, украинские командиры четко понимают важность сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.
С этой целью, сообщил Сырский, в ходе совещания с командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, проводящих поисково-штурмовые действия по выявлению и ликвидации россиян.
Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств. В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия враждебным БПЛА, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-