Украинские подразделения удерживают северную часть Покровска — Сырский

В районе Покровска и Мирнограда украинские подразделения активными действиями блокируют попытки россиян накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих городов.

Битва за Покровск продолжается — Сырский

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

По его словам, продолжается сложнейший этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Поделиться

Именно поэтому, отметил Сырский, он снова работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают содержать определённые районы. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал

Как заметил генерал, в то время, когда захватчики не учитывают потери живой силы, украинские командиры четко понимают важность сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

С этой целью, сообщил Сырский, в ходе совещания с командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, проводящих поисково-штурмовые действия по выявлению и ликвидации россиян.