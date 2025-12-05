"Сдерживаем продвижение оккупантов". ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде

В Десантно-штурмовых войсках отрицали заявления россиян об окружении Покровска и Мирнограда.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно сдерживают продвижение российских оккупантов в Покровске и Мирнограде.
- Контроль над северной частью Покровска и попытки расширить логистический коридор в Мирнограде помогают противостоять оккупации.
- Позиции Украины в центральной части Покровска защищены, противник не смог прорвать логистику войск.
ДШВ отрицают окружение Россией Покровска и Мирнограда
Об этом рассказал командир 7 корпуса ИИ ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.
Как добавил Ласийчук, украинские подразделения, действующие в центральной части Покровска, сдерживают продвижение россиян.
В южной части более сложная ситуация. Это фактически один из участков, используемый противником для накопления [сил] и [дальнейшего] продвижения. (…) Противник пытается обойти городскую застройку и обойти с флангов. Но мы контролируем эти участки.
Относительно сообщения с Мирноградом, Ласийчук подтвердил, что логистика в город усложнена. Однако отметил, что она не потеряна.
По его словам, украинские военные работают над тем, чтобы расширить логистический коридор.
Ласийчук заверил, что высшее военное руководство ВСУ усилило направление опытными подразделениями.
