"Сдерживаем продвижение оккупантов". ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде
"Сдерживаем продвижение оккупантов". ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде

Покровск
Читати українською
Источник:  ICTV

В Десантно-штурмовых войсках отрицали заявления россиян об окружении Покровска и Мирнограда.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно сдерживают продвижение российских оккупантов в Покровске и Мирнограде.
  • Контроль над северной частью Покровска и попытки расширить логистический коридор в Мирнограде помогают противостоять оккупации.
  • Позиции Украины в центральной части Покровска защищены, противник не смог прорвать логистику войск.

ДШВ отрицают окружение Россией Покровска и Мирнограда

Об этом рассказал командир 7 корпуса ИИ ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.

По его словам, условная линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге — украинские военные полностью контролируют северную часть города.

Как добавил Ласийчук, украинские подразделения, действующие в центральной части Покровска, сдерживают продвижение россиян.

В южной части более сложная ситуация. Это фактически один из участков, используемый противником для накопления [сил] и [дальнейшего] продвижения. (…) Противник пытается обойти городскую застройку и обойти с флангов. Но мы контролируем эти участки.

Относительно сообщения с Мирноградом, Ласийчук подтвердил, что логистика в город усложнена. Однако отметил, что она не потеряна.

Долгое время противник пытался совершать лобовые атаки на наши передовые позиции, но он ничего не достиг. Сейчас противник выбрал другую тактику — пытается перерезать логистику. Но окружающих нет.

По его словам, украинские военные работают над тем, чтобы расширить логистический коридор.

Ласийчук заверил, что высшее военное руководство ВСУ усилило направление опытными подразделениями.

