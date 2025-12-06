ЗСУ знешкодили 110 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили 110 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Українські захисники активно відстоюють свою територію, завдаючи противнику вогневого ураження.
  • Лише протягом однієї доби окупанти провели 39 атак на позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.
  • Збройні Сили України на цьому напрямку знищили 1 автомобіль, 6 одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, 2 укриття особового складу.

Актуальна ситуація на фронті 6 грудня

Оперативна інформація станом на 22:00 06.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 — безповоротно.

Також українські воїни знищили:

  • 1 одиницю автомобільної техніки,

  • 6 одиниць спеціальної техніки,

  • мотоцикл,

  • 26 БпЛА,

  • 2 укриття особового складу.

Також уразили артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ зупинили понад 70 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
снаряди
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Покровськ. Як розвиваються події на фронті
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Стримуємо просування окупантів". ЗСУ описали бойову ситуацію у Покровську та Мирнограді
Покровськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?