ЗСУ знешкодили 110 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники активно відстоюють свою територію, завдаючи противнику вогневого ураження.
- Лише протягом однієї доби окупанти провели 39 атак на позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.
- Збройні Сили України на цьому напрямку знищили 1 автомобіль, 6 одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, 2 укриття особового складу.
Актуальна ситуація на фронті 6 грудня
Оперативна інформація станом на 22:00 06.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 — безповоротно.
Також українські воїни знищили:
1 одиницю автомобільної техніки,
6 одиниць спеціальної техніки,
мотоцикл,
26 БпЛА,
2 укриття особового складу.
