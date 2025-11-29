ЗСУ зупинили понад 70 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зупинили понад 70 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
снаряди
Read in English

З початку доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ успішно відбили понад 70 атак російських військ на Покровському напрямку
  • Противник завдав ударів по позиціях та населених пунктах, але втратив 142 окупанти, 108 з яких безповоротно.
  • Знищено 8 одиниць автомобільної техніки та 8 безпілотників, пошкоджено ще 3 одиниці техніки та уражено пункт управління БпЛА.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 29.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

Наразі бої точаться у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно.

Знищено:

  • 8 одиниць автомобільної техніки,

  • 8 БпЛА.

Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія цілодобово направляє окупантів на "м'ясні штурми" Покровська — ДШВ
Покровськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 65 штурмів армії РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?