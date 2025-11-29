ЗСУ зупинили понад 70 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські ЗСУ успішно відбили понад 70 атак російських військ на Покровському напрямку
- Противник завдав ударів по позиціях та населених пунктах, але втратив 142 окупанти, 108 з яких безповоротно.
- Знищено 8 одиниць автомобільної техніки та 8 безпілотників, пошкоджено ще 3 одиниці техніки та уражено пункт управління БпЛА.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 29.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.
Наразі бої точаться у двох локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно.
Знищено:
8 одиниць автомобільної техніки,
8 БпЛА.
Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу.
