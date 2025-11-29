ЗСУ зупинили понад 70 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 29.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

Наразі бої точаться у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 — безповоротно.

Знищено:

8 одиниць автомобільної техніки,

8 БпЛА.

Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу.