ВСУ остановили более 70 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток на фронте произошло 260 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 33 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб, совершил 2697 обстрелов и 2509 ударов дронами-камикадзе.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 76 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодежское, Новосергеевка и Филиал.

Пока бои идут в двух локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 142 кафира, из них 108 — безвозвратно.

Уничтожено:

8 единиц автомобильной техники,

8 БпЛА.

Кроме того, повреждены три единицы автомобильной техники, поражен пункт управления БпЛА и три укрытия для личного состава.