ВСУ остановили более 70 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток на фронте произошло 260 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ успешно отразили более 70 атак российских войск на Покровском направлении за сутки.
- На фронте произошло 260 боевых столкновений, в результате которых противник совершил множество ракетных и авиационных ударов.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 33 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб, совершил 2697 обстрелов и 2509 ударов дронами-камикадзе.
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 76 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодежское, Новосергеевка и Филиал.
Пока бои идут в двух локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 142 кафира, из них 108 — безвозвратно.
Уничтожено:
8 единиц автомобильной техники,
8 БпЛА.
Кроме того, повреждены три единицы автомобильной техники, поражен пункт управления БпЛА и три укрытия для личного состава.
