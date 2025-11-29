Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки, два боеприкосновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодец, Заречное и в сторону Степного. В настоящее время 11 боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили пять из семи вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских атаки вблизи Временного Яра, Новомаркового и Васюковки.