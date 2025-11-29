Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте
Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 157.

Главные тезисы

  • На Покровском и Александровском направлениях продолжаются самые интенсивные военные действия.
  • Общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 157 с начала суток.
  • На других направлениях также наблюдаются активные боевые действия, включая авиационные удары и реактивные обстрелы.

Актуальная ситуация на фронте 29 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки, два боеприкосновения продолжаются.

  • На Купянском направлении наши защитники отразили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодец, Заречное и в сторону Степного. В настоящее время 11 боевых столкновений продолжаются.

  • На Славянском направлении наши защитники отразили пять из семи вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка. Бои продолжаются.

  • На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских атаки вблизи Временного Яра, Новомаркового и Васюковки.

  • На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодежское, Новосергеевка и Филиал. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.

  • На Александровском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Привилье и Рыбное. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять боевых столкновений. Оккупанты наступили в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое и в сторону Гуляйполя.

  • На Ореховском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

