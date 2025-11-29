Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 29.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Наразі 11 бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із семи ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка. Бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.