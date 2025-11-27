Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 112 боєзіткнень
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 112 боєзіткнень

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські захисники відбили 112 бойових зіткнень з російськими загарбниками.
  • Російська армія здійснила авіаційні удари та обстріли прикордонних населених пунктів.
  • На різних напрямках фронту відбулися успішні оборонні дії українських сил.

Актуальна ситуація на фронті 27 листопада

Оперативна інформація станом на 16:00 27.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • П’ять ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще дві атаки тривають. Також противник завдав одного авіаудару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 72 обстріли.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове та в бік Ставок. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

  • На Слов’янському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного, на даний час два боєзіткнення тривають.

  • На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

  • На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 16 разів атакував у напрямках Костянтинівки, Степанівки, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають.

  • Сьогодні на Олександрівському напрямку противник десять разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне та в напрямку Олексіївки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

  • На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупиняли десять спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.

  • На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Степового. Ще одне боєзіткнення з ворогом досі триває.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боєзіткнень
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 140 боєзіткнень від початку доби
Генштаб ЗСУ
війна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1140 окупантів і 2 літаки РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?