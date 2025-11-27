Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 112 боєзіткнень

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські захисники відбили 112 бойових зіткнень з російськими загарбниками.
- Російська армія здійснила авіаційні удари та обстріли прикордонних населених пунктів.
- На різних напрямках фронту відбулися успішні оборонні дії українських сил.
Актуальна ситуація на фронті 27 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 27.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
П’ять ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще дві атаки тривають. Також противник завдав одного авіаудару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 72 обстріли.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове та в бік Ставок. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.
На Слов’янському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного, на даний час два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 16 разів атакував у напрямках Костянтинівки, Степанівки, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Дотепер тривають три бойових зіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник десять разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне та в напрямку Олексіївки. Чотири боєзіткнення досі тривають.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупиняли десять спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Степового. Ще одне боєзіткнення з ворогом досі триває.
