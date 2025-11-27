Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 112 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 27.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

П’ять ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще дві атаки тривають. Також противник завдав одного авіаудару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 72 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове та в бік Ставок. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Часового Яру.