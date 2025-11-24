Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 24.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників, також здійснив 93 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі Синельникового та в напрямку Колодязного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників у районах населених пунктів, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок. Ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали три ворожі атаки, два боєзіткнення тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Виїмки та в напрямку Званівки.