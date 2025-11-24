Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • На фронте произошло более 60 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники отразили атаки и обстрелы, продолжающиеся на разных направлениях.
  • События на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 24 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три атаки на позиции украинских защитников, также совершил 93 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе Синельниково и в направлении Колодязного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок. Еще одно боевое столкновение продолжается.

  • На Славянском направлении украинские воины отражали три вражеских атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Выемки и в направлении Звановки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Полтавки и в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергеевка, Филиал, Дачное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка и в направлении Орестополя. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Затишье, Сладкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Железнодорожному.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе Приморского.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?