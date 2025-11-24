Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений

С начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения.
Главные тезисы
- На фронте произошло более 60 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники отразили атаки и обстрелы, продолжающиеся на разных направлениях.
- События на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 24 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три атаки на позиции украинских защитников, также совершил 93 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе Синельниково и в направлении Колодязного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок. Еще одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении украинские воины отражали три вражеских атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Выемки и в направлении Звановки.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Полтавки и в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергеевка, Филиал, Дачное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка и в направлении Орестополя. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Затишье, Сладкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Железнодорожному.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе Приморского.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
