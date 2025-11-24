Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три атаки на позиции украинских защитников, также совершил 93 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе Синельниково и в направлении Колодязного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отражали три вражеских атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Выемки и в направлении Звановки.