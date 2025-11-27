Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 112 боестолкновений

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений.
Актуальная ситуация на фронте 27 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Пять вражеских атак уже отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях , еще две атаки продолжаются. Также противник нанес один авиаудар, сбросил три управляемых авиабомба, совершил 72 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.
На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово и в сторону Ставок. Силы обороны удачно приостановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.
В Славянском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выимка, Федоровка и в направлении Закотного, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Временного Яра.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 16 раз атаковал по направлениям Константиновки, Степановки, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Молодецкое, Новопавловка. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются.
Сегодня на Александровском направлении противник десять раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении наши защитники останавливали десять попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Четыре атаки врага до сих пор продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили пять атак врага в сторону Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Степного. Еще одно боестолкновение с врагом до сих пор продолжается.
