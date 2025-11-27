Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 112 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Пять вражеских атак уже отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях , еще две атаки продолжаются. Также противник нанес один авиаудар, сбросил три управляемых авиабомба, совершил 72 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово и в сторону Ставок. Силы обороны удачно приостановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

В Славянском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выимка, Федоровка и в направлении Закотного, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Временного Яра.