Между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 144 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • За 26 ноября зафиксировано более 140 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники успешно отразили вражеские атаки на различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское и другие.
  • Противник совершил девять управляемых авиаударов и 96 обстрелов, а также активно атакует населенные пункты и позиции украинских сил.

Актуальная ситуация на фронте 26 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • Две вражеские атаки отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четырех авиаударов, сбросил девять управляемых авиабомб, совершил 96 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодезного. Пять боевых столкновений длятся.

  • На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 35 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Копанки, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Силы обороны удачно приостановили 16 попыток продвижения противника, бои продолжаются в 19 локациях.

  • В Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении два боестолкновения продолжаются в районах Временного Яра, также оккупанты пытались наступать в сторону Предтечиного.

  • На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза атаковал в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 41 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Ялта и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются.

  • Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблочное, Зеленая Роща и в сторону Гуляйполя, еще три боестолкновения продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Воздвиженовка и Гуляйполе.

  • На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага вблизи населенного пункта Приморское.

