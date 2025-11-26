Между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Две вражеские атаки отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четырех авиаударов, сбросил девять управляемых авиабомб, совершил 96 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодезного. Пять боевых столкновений длятся.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 35 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Копанки, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Силы обороны удачно приостановили 16 попыток продвижения противника, бои продолжаются в 19 локациях.

В Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении два боестолкновения продолжаются в районах Временного Яра, также оккупанты пытались наступать в сторону Предтечиного.