Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 140 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Дві ворожі атаки відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 96 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та у бік Колодязного. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 35 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Копанки, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Сили оборони успішно зупинили 16 спроб просування противника, бої тривають у 19 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку два боєзіткнення тривають у районах Часового Яру, також окупанти намагались наступати у бік Предтечиного.