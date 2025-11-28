Ситуація на фронті загострилася — 230 боєзіткнень відбулося між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 28.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки. Ворог завдав три авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 107 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Шість атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Лиман та у напрямку населених пунктів Дворічанське й Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку. Дотепер тривають ще чотири бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та Кругляківка. Ще п’ять бойових зіткнень точаться дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 32 рази атакував у районах населених пунктів Греківка, Ольгівка, Твердохлібове, Шийківка, Дружелюбівка, Середнє, Карпівка, Дробишеве, Новоселівка, Коровій Яр, Зарічне, Ставки та Торське. Наразі триває 22 бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська. Ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах Часового Яру та Ступочок. Одне бойове зіткнення триває.