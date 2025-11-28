Ситуация на фронте обострилась — 230 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеских атаки. Враг нанес три авиационных удара, применив пять управляемых авиационных бомб, и произвел 107 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Шесть атак отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Лиман и в направлении населенных пунктов Дворичанское и Колодезное на Южно-Слобожанском направлении. До сих пор продолжаются еще четыре боевых столкновения.

В Купянском направлении враг восемь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Кругляковка. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Ольговка, Твердохлебово, Шейковка, Дружелюбовка, Среднее, Карповка, Дробышево, Новоселовка, Коровой Яр, Заречное, Ставки и Торское. В настоящее время продолжается 22 боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские воины отразили три атаки в районах Временного Яра и Ступочек. Одно боевое столкновение продолжается.