Ситуация на фронте обострилась — 230 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ
Ситуация на фронте обострилась — 230 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 230.

Главные тезисы

  • За сутки произошло 230 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские воины отразили атаки в различных населенных пунктах, включая Волчанск, Синельниково, Лиман.
  • Были остановлены четыре вражеские атаки и отражено шесть авиационных ударов.

Актуальная ситуация на фронте 28 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеских атаки. Враг нанес три авиационных удара, применив пять управляемых авиационных бомб, и произвел 107 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

  • Шесть атак отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Лиман и в направлении населенных пунктов Дворичанское и Колодезное на Южно-Слобожанском направлении. До сих пор продолжаются еще четыре боевых столкновения.

  • В Купянском направлении враг восемь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Кругляковка. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Ольговка, Твердохлебово, Шейковка, Дружелюбовка, Среднее, Карповка, Дробышево, Новоселовка, Коровой Яр, Заречное, Ставки и Торское. В настоящее время продолжается 22 боевых столкновения.

  • На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Краматорском направлении украинские воины отразили три атаки в районах Временного Яра и Ступочек. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Константиновском направлении наши защитники успешно остановили 21 вражескую попытку продвинуться вперед в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Миколайполья и Софиевки.

  • На Покровском направлении сегодня враг 54 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка, Родинское, Белицкое, Новое Шахово, Шахово, Новоэкономическое, Никаноровка, Мирноград, Гришино, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежское, Новониколаевка и Новопавловка. Двенадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.

  • На Александровском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Толстой, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Вороне, Сосновка, Степное, Вербовое, Вишневое, Согласие, Привольное, Красногорское и Егоровка. Двадцать четыре наступательных действия врага отражены, еще 13 боевых столкновений продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили десять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в направлении Варваровки, Доброполья, Затишье, районах Гуляйполя и Зеленого. Авиация противника ударила по Гуляйполю.

  • На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Степное, Щербаки, Новоандреевка и Каменское. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки продвинуться вперед в направлении Антоновского моста, успеха не имел.

