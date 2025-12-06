ВСУ обезвредили 110 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили 110 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

  • В течение суток на Покровском направлении произошло 151 боевое столкновение, в ходе которых украинские защитники активно противостояли противнику.
  • Украинские военные успешно отражали 39 атак оккупантов, нанося им значительные потери.
  • Только за один день украинские силы уничтожили 110 оккупантов, а также 1 автомобиль, 6 единиц специальной техники, мотоцикл, 26 БпЛА и другое вооружение противника.

Актуальная ситуация на фронте 6 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применил 55 ракет и сбросил 49 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли 3637 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в направлениях Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили:

  • 1 единицу автомобильной техники,

  • 6 единиц специальной техники,

  • мотоцикл,

  • 26 БпЛА,

  • 2 укрытия личного состава.

Также поразили артиллерийскую систему, одну единицу автомобильной техники, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.

