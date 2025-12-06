ВСУ обезвредили 110 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на фронте 6 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применил 55 ракет и сбросил 49 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли 3637 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в направлениях Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили:

1 единицу автомобильной техники,

6 единиц специальной техники,

мотоцикл,

26 БпЛА,

2 укрытия личного состава.