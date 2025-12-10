ВСУ с утра отражают механизированный штурм армии РФ в Покровске — видео

Россия начала механизированный штурм Покровска

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и обнародовал видео боев.

Захватчики начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия. Для штурма россияне привлекли бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города. Поделиться

В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовых действий врага, организованно начали отбивать атаку. 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую «коробку» россиян.

После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу врага.

Работа по уничтожению российской техники и личного состава продолжается.

По предварительной информации, в штурме вовлечены подразделения 76-й Десантно-штурмовой Псковской дивизии.

Оборонительная операция Покровской агломерации продолжается.

К защите привлекаются разные составляющие Сил обороны — Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции.