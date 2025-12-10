ВСУ с утра отражают механизированный штурм армии РФ в Покровске — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ с утра отражают механизированный штурм армии РФ в Покровске — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Покровск
Read in English
Читати українською

Украинские подразделения отражают механизированный штурм российскими войсками Покровска Донецкой области, начавшийся утром 10 декабря.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные силы отражают механизированный штурм армии РФ на Покровск в Донецкой области.
  • Подразделения 7 корпуса ИИ ДШВ успешно отражают атаки и наносят поражение технике и личному составу врага.
  • Операция по уничтожению российской техники и личного состава продолжается.

Россия начала механизированный штурм Покровска

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и обнародовал видео боев.

Захватчики начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия. Для штурма россияне привлекли бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города.

В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовых действий врага, организованно начали отбивать атаку. 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую «коробку» россиян.

После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу врага.

Работа по уничтожению российской техники и личного состава продолжается.

По предварительной информации, в штурме вовлечены подразделения 76-й Десантно-штурмовой Псковской дивизии.

Оборонительная операция Покровской агломерации продолжается.

К защите привлекаются разные составляющие Сил обороны — Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции.

Логистика остается усложненной. Для усиления возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Сдерживаем продвижение оккупантов". ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 110 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением
Александр Сырский
Что происходит на фронте - отчет Сырского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?