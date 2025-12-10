ВСУ с утра отражают механизированный штурм армии РФ в Покровске — видео

Украинские подразделения отражают механизированный штурм российскими войсками Покровска Донецкой области, начавшийся утром 10 декабря.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные силы отражают механизированный штурм армии РФ на Покровск в Донецкой области.
- Подразделения 7 корпуса ИИ ДШВ успешно отражают атаки и наносят поражение технике и личному составу врага.
- Операция по уничтожению российской техники и личного состава продолжается.
Россия начала механизированный штурм Покровска
Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и обнародовал видео боев.
В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовых действий врага, организованно начали отбивать атаку. 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую «коробку» россиян.
После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу врага.
Работа по уничтожению российской техники и личного состава продолжается.
По предварительной информации, в штурме вовлечены подразделения 76-й Десантно-штурмовой Псковской дивизии.
Оборонительная операция Покровской агломерации продолжается.
К защите привлекаются разные составляющие Сил обороны — Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-