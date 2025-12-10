Між ЗСУ та армією РФ відбулося 127 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.12.2025 щодо російського вторгнення

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 34 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямку Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 22 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман наразі тривають три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.