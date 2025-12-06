МІж ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції наших захисників у напрямках населених пунктів Піщане та Колісниківка, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Три бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки, ще одне боєзіткнення триває.