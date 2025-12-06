МІж ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 77 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 70 атак ворога від початку доби на різних напрямках.
- Ворожа армія намагалася просунутися у районах багатьох населених пунктів України.
- Сили оборони стримують натиск і відбивають атаки ворожих військ на позиціях та в населених пунктах.
Актуальна ситуація на фронті 6 грудня
Оперативна інформація станом на 16:00 06.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.
На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції наших захисників у напрямках населених пунктів Піщане та Колісниківка, одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Три бойових зіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки, ще одне боєзіткнення триває.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка й Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 20 атак противника, один бій ще триває.
На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне та в напрямку Данилівки. Наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.
На Гуляйпільському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в напрямку Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-