Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 77 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 77 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские силы обороны отбили более 70 атак врага в разных направлениях.
- Противник пытался продвинуться в районах многих населенных пунктов Украины.
Актуальная ситуация на фронте 6 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг произвел 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка, одно боеприкосновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новосергеевки, Нового Мира и Ставок. Три боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки, еще одно боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и отбили уже 20 атак противника, один бой еще продолжается.
На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленая Роща, Вороне, Рыбное и в направлении Даниловки. Наши воины отразили пять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло семь боевых столкновений в направлении Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-