Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 77 боевых столкновений.

  • С начала суток произошло 77 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские силы обороны отбили более 70 атак врага в разных направлениях.
  • Противник пытался продвинуться в районах многих населенных пунктов Украины.

Актуальная ситуация на фронте 6 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг произвел 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.

  • На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка, одно боеприкосновение продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новосергеевки, Нового Мира и Ставок. Три боевых столкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и отбили уже 20 атак противника, один бой еще продолжается.

  • На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленая Роща, Вороне, Рыбное и в направлении Даниловки. Наши воины отразили пять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении произошло семь боевых столкновений в направлении Гуляйполя.

  • На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного.

