Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 84 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло более 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские воины активно отражают атаки противника и предотвращают попытки захватчиков потеснить защитников.
  • Ситуация на фронте 3 декабря: ВСУ отразили атаки в разных направлениях, российский противник совершил обстрелы и попытки захвата позиций.

Актуальная ситуация на фронте 3 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян, противник с начала суток совершил 78 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили 11 атак врага в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарно и в направлении Колодезного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом в районе Песчаного.

  • На Лиманском направлении захватническая армия четырежды атаковала в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово и Мирное.

  • На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки.

  • На Краматорском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения в районе Временного Яра.

  • На Константиновском направлении наши воины остановили 16 наступательных действий врага, в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Софиевки, Белицкого. Силы обороны сдерживают давление противника и уже остановили 17 атак.

  • Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое и Привольное.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и прилук.

  • На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста, получил отпор.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 120 штурмов армии РФ
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 65 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?