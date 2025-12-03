Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 84 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские воины активно отражают атаки противника и предотвращают попытки захватчиков потеснить защитников.
- Ситуация на фронте 3 декабря: ВСУ отразили атаки в разных направлениях, российский противник совершил обстрелы и попытки захвата позиций.
Актуальная ситуация на фронте 3 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян, противник с начала суток совершил 78 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили 11 атак врага в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарно и в направлении Колодезного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом в районе Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия четырежды атаковала в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово и Мирное.
На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки.
На Краматорском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения в районе Временного Яра.
На Константиновском направлении наши воины остановили 16 наступательных действий врага, в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Софиевки, Белицкого. Силы обороны сдерживают давление противника и уже остановили 17 атак.
Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое и Привольное.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и прилук.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста, получил отпор.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-