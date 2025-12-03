Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян, противник с начала суток совершил 78 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили 11 атак врага в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарно и в направлении Колодезного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом в районе Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия четырежды атаковала в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово и Мирное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки.

На Краматорском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения в районе Временного Яра.