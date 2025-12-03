Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 84 бойових зіткнення.
  • Українські воїни відбили атаки противника в різних напрямках, зафіксовано спроби загарбників потіснити захисників з позицій у населених пунктах.

Актуальна ситуація на фронті 3 грудня

Оперативна інформація станом на 16:00 03.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, противник від початку доби здійснив 78 обстрілів в тому числі один із реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

  • На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Піщаного.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія чотири рази атакувала у районах населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки.

  • На Краматорському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районі Часового Яру.

  • На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 16 наступальних дій ворога, в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського, ще три боєзіткнення досі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 17 атак.

  • Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове та Привільне.

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук.

  • На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту, отримав відсіч.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 120 штурмів армії РФ
Генштаб ЗСУ
танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 110 штурмів армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 65 штурмів армії РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?