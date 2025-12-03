Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 03.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, противник від початку доби здійснив 78 обстрілів в тому числі один із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія чотири рази атакувала у районах населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки.

На Краматорському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районі Часового Яру.