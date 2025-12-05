ВСУ вступили в 106 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток
ВСУ вступили в 106 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 106 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • ВСУ активно отстаивают свои позиции, предпринимая меры по недопущению продвижения врага вглубь украинской территории.
  • Из Генерального штаба ВСУ предоставлена оперативная информация по состоянию на 5 декабря, включающая данные о 106 боевых столкновениях.
  • На различных направлениях произошли атаки российских оккупантов, включая авиаудары, обстрелы и попытки продвижения вблизи населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 5 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и Избицкого.

  • На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки, одно боеприкосновение продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Дерилово и Колодец. Пять боевых столкновений длятся.

  • На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

  • На Константиновском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 26 атак противника, два боевых столкновения продолжаются.

  • В Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Привольное, Рыбное и Красногорское. Наши воины отразили пять вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Солодкое, Доброполье и Гуляйполе.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских атаки, еще один бой продолжается.

