ВСУ вступили в 106 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и Избицкого.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки, одно боеприкосновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Дерилово и Колодец. Пять боевых столкновений длятся.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.