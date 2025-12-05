ВСУ вступили в 106 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 106 боевых столкновений.
Главные тезисы
- ВСУ активно отстаивают свои позиции, предпринимая меры по недопущению продвижения врага вглубь украинской территории.
- Из Генерального штаба ВСУ предоставлена оперативная информация по состоянию на 5 декабря, включающая данные о 106 боевых столкновениях.
- На различных направлениях произошли атаки российских оккупантов, включая авиаудары, обстрелы и попытки продвижения вблизи населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 5 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и Избицкого.
На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки, одно боеприкосновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Дерилово и Колодец. Пять боевых столкновений длятся.
На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска, еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.
На Константиновском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 26 атак противника, два боевых столкновения продолжаются.
В Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Привольное, Рыбное и Красногорское. Наши воины отразили пять вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Солодкое, Доброполье и Гуляйполе.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских атаки, еще один бой продолжается.
