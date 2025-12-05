ЗСУ вступили у 106 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 05.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Дерилове та Колодязі. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.